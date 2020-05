Amplían 2.000 metros o espazo do mercadillo de Baltar para cumprir a distancia de seguridade entre postos

O Concello de Sanxenxo ampliou a superficie destinada ao mercadillo de Baltar para dar cabida aos 156 postos con todas as medidas e distancias de seguridade a partir do próximo luns 1 de xuño.

A intención da medida é cumprir coa normativa en relación ao Covid-19, e para iso foi necesario realizar novas medicións e a recolocar unha trintena de postos nos máis de 2.000 metros cadrados de novo espazo na contorna do campo de fútbol e o cámping.

En total serán 11.000 metros destinados á actividade e 8.000 metros de espazo libre para garantir as distancias dos postos e das persoas que acudan ao mercadillo.

En palabras do concelleiro de Promoción Económica, trátase de "permitir a volta á actividade dos postos do mercadillo, pero con todas as garantías e medidas de seguridade".

Algunhas das especificacións que obrigará a cumprir o Concello de Sanxenxo aos vendedores serán que os corredores de circulación entre os frontais dos postos conten como mínimo con seis metros, e que os postos que teñan unha lonxitude de seis ou máis metros deben reducirse para garantir as distancias entre expositores.

O aforo será controlado pola Policía Local para garantir que non existan aglomeracións, pero tamén se esixirá a cada debido a que faga cumprir coa distancia de seguridade dos seus clientes.

A feira ambulante retornou ao espazo de Baltar hai dúas semanas con 16 postos de alimentación, pero agora poderanse incorporar xa os dedicados a calzado e o sector téxtil co horario habitual, de 9:00 a 14:00 horas.