A Deputación paraliza toda a obra pública en execución

Comité de Seguimento da Deputación de Pontevedra fronte á pandemia do COVID19 © Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra paralizará desde este luns toda a obra pública para cumprir co novo Real Decreto Lei do Estado na loita común contra a crise sanitaria provocada polo coronavirus. A decisión foi o principal acordo da reunión do Comité de Seguimento, que se reuniu este luns, coa presidencia de Carmela Silva e a vicepresidencia de César Mosquera, para coñecer en profundidade o Real Decreto e tomar medidas de aplicación.

No caso das infraestruturas, hai que engadir que cesan tamén todos os traballos de seguimento das obras, salvo as que sexan estritamente necesarias para garantir as medidas de seguridade. Polo contrario, o goberno provincial si manterá as visitas de persoal técnico da institución, reforzando ao extremo as medidas sanitarias de protección, para certificar obras xa rematadas nos concellos a fin de poder pagar ás empresas que as fixeron e seguir a garantir a súa liquidez.

Pola súa banda, mantense as quendas das brigadas, que continúan a traballar como servizo esencial, para a atención de calquera incidencia nas infraestruturas provinciais.

A outra novidade con respecto a situación actual, é a suspensión dos traballos de mantemento que se viñan facendo nos campos de fútbol da provincia solicitados polos Concellos. Esta labor paralízase desde hoxe ata que a situación sanitaria o permita.

No resto dos departamentos da Deputación de Pontevedra, o novo Real Decreto non afecta no seu funcionamento interno, xa que os servizos esenciais mantense os mesmos que xa se dispuxo a resolución presidencial da institución provincial do 16 de marzo, tales como Príncipe Felipe, Mouriscade, Areeiro, Caan, etc…

En calquera caso, as Xefaturas de Servizo xa dispoñían naquela resolución presidencial da atribución para reorganizar o seu funcionamento de maneira que o traballo presencial sexa o mínimo indispensable. Hai que lembrar que case 600 traballadores da Deputación de Pontevedra xa veñen traballando en remoto nos seus domicilios desde a entrada en vigor do Estado de Alarma.

As obras en execución da Deputación de Pontevedra que se paralizan son as da Vía Verde do Salnés-Fase 1, as obras de reparación de varias fachadas no Centro Príncipe Felipe, o acondicionamento dos puntos limpos de Meaño e Vilagarcía, a mellora da mobilidade peonil ep- 0601 Porto Santo-Campelo (Poio), a construcción dun muro de estabilización da estrada Xeve-Amil-Espedregueira ou o acondicionamento do acceso a Monte Porreiro, as obras nas estradas Marín-Penizas e Seixo-Santo Tomé de Piñeiro, e no Grove a mellora dunha intersección mediante rotonda na estrada provincial EP-9101.