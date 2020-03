Poio solicita á Xunta e ao Goberno central que habiliten liñas de axuda para as confrarías

A situación do sector do marisqueo, un dos principais motores económicos de numerosas familias de Poio, é motivo de preocupación para o Concello. Esta foi unha das cuestións das que se falou na xunta de voceiros celebrada na mañá deste luns.

Nesta xuntanza o Bloque Nacionalista Galego (BNG), PSdeG-PSOE, Avante e o Partido Popular acordaron, de xeito unánime, remitir tanto á Xunta de Galicia como ao Goberno de España un escrito no que solicitan que se impulsen diferentes medidas para axudar aos profesionais do marisqueo a pé e a flote e a paralización temporal desta actividade.

A Corporación municipal é consciente de que este sector é un dos máis golpeados pola situación actual, xa que o nivel de vendas descendeu notablemente desde que se decretara o estado de alarma.

Por outra banda, o Concello continúa perfilando a suspensión do pago en periodo de voluntaria de varias taxas durante o actual estado de alarma, unha medida que se aplicará a impostos como o do IVTM de vehículos, a recollida de lixo, o abastecemento ou o saneamento.

A maiores, o Goberno local tamén impulsará unha liña de axudas para as familias máis necesitadas, a través dun fondo de Emerxencia Social por valor de 12.000 euros, e procederá a devolución da parte proporcional das taxas correspondentes á ocupación de espazos públicos (que afectan fundamentalmente ao mercadillo de Baltar e ás terrazas de negocios hostaleiros), equivalente ao período no que non poden realizar esta actividade. O mesmo sucederá co aluguer de equipamentos municipais e taxas correspondentes a inscricións en diferentes actividades lúdicas, culturais e deportivas.

PETICIÓN DO PP

Ao voceiro do PP, Ángel Moldes non lle vale que se suspenda o pago destes impostos e pediu ao goberno local que se supriman as taxas aos fogares e negocios máis golpeados pola crise sanitaria.

Moldes pediu rigor ao goberno sobre o funcionamento dos órganos municipais e sobre o que se comunica aos veciños, e lamentou que nas últimas datas o Concello presentase como medidas xa tomadas o que realmente eran propostas de concelleiros do BNG, PSOE ou Avante Poio que precisan dun acordo de todos os grupos.