A Xunta descarta polo momento habilitar un hospital de campaña en Pontevedra

A Xunta de Galicia non valora a día de hoxe ampliar a capacidade de camas hospitalarias na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés coa instalación dun hospital de campaña.

Alberto Núñez Feijóo explicou este domingo en rolda de prensa que "ese risco existe", polo que o Servizo Galego de Saúde traballa en buscar as mellores localizacións no caso de que sexa necesario.

Actualmente os esforzos están centrados en dúas localidades: "Maioritariamente temos máis necesidade de buscar elementos extraordinarios en Coruña e en Santiago, e estámolo analizando en Ferrol", recoñeceu Núñez Feijóo.

Aínda que o presidente autonómico non incluíu na súa explicación ao área pontevedresa a presión actual de casos de coronavirus, a pesar de é importante, fai que se manteña a calma coa capacidade existente entre os centros públicos (Montecelo principalmente e Hospital Provincial) e privados (QuirónSalud Miguel Domínguez).

O máximo responsable da Xunta si detallou por que non é necesario polo momento pensar nestas medidas en Lugo e Vigo, con hospitais de nova construción e no caso da cidade olívica cunha rede de clínicas e hospitais privados ademais do público de Meixoeiro, e en Ourense, onde se conta co Hospital Piñor "que o teríamos rapidamente que adecuar como hospital de apoio".

En todo caso está previsto tratar estes plans de continxencia nunha reunión do comité clínico do Sergas que se celebrará este luns 30 de marzo.

Núñez Feijóo compareceu tras reunirse telematicamente co presidente do Goberno e o resto de dirixentes autonómicos ante o anuncio da paralización das actividades non esenciais. "Temos que entender que é unha decisión moi difícil por parte do Goberno", sinalou respecto diso, aínda que "nos preocupa que dar ao botón de pausa poida ser dar ao botón de apagado en moitas empresas e por tanto en moitos postos de traballo", expresou o presidente da Xunta de Galicia.