A Asociación Xoán XXIII mantén a súa actividade con novas estratexias

A crise sanitaria e o estado de alarma alterou profundamente a vida diaria, especialmente a das persoas con discapacidade intelectual que viron afectadas as súas rutinas, debido a que moitas delas non comprenden esta grave situación nin por que deben estar recluídas nas súas casas.

Nestes momentos de incerteza é cando se fai máis patente o labor social de entidades como a Asociación Xoán XXIII que segue traballando para apoiar a todas as persoas así como ás súas familias que tanto lles necesitan.

Para iso, desenvolveron un Programa de Seguimento, Asesoramento e Apoio Psicolóxico e Social desde a distancia.

Un grupo de responsables da entidade, entre os que se atopan a xerente, Nuria Luque, así como psicólogas do Centro, Cayetana Cobián, Teresa Lagos e Raquel Braga, fan un seguimento pormenorizado de todas as familias da entidade, non soamente levando un control do estado de saúde senón tamén escoitando as súas preocupacións, e dándolles o apoio emocional que precisan.

Ademais preocúpanse de que estean ben informados sobre os seus dereitos neste momento, por exemplo, no referido ás saídas terapéuticas, e insisten a través de diferentes medios en como deben actuar para establecer rutinas que axuden aos seus fillos no día a día e evítense condutas que trastornen o bo clima familiar.

Tamén continúan adaptando os seus servizos ás extraordinarias circunstancias que vivimos grazas ao teletraballo, para iso crearon unha Plataforma de Formación, para os 53 profesionais que configuran a entidade. Ao mesmo tempo están a deseñar novos proxectos para o futuro.

Por último, desde a Asociación Xoán XXIII queren transmitir unha mensaxe á sociedade "Se eles poden, tí tamén", deixando ver que as persoas con discapacidade intelectual e as súas familias fan un gran esforzo por cumprir co seu deber diante desta situación.