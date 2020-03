E vostede onde vai? Intensifícanse os controis de tráfico

Control da Policía Local de Pontevedra © Diego Torrado

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, explicou que ata este sábado a Policía Nacional, a Garda Civil e as policías locais das sete principais cidades galegas sumaron 8.482 propostas de sanción. Estas son resoltas en cada caso con sancións que oscilan entre os 601 e os 30.001 euros. Nos casos de persoas reincidentes as sancións aumentan de grao e parten de 10.400 euros.

Entre as persoas detidas, distintos xulgados galegos xa ditaron os primeiros autos ou sentenzas, que recolleron desde o ingreso en prisión de forma provisional ou condenas con penas de cárcere.

Con todo, o delegado do Goberno incidiu en que o respecto á normativa é maioritario e espera que continúe así. Agradece á poboación o seguimento das normas e lembra que a única maneira de frear o virus é quedarse na casa. Nese sentido, incide en que é fundamental protexer a quen se está xogando a vida: o persoal sanitario, as forzas de seguridade e as persoas que traballan en servizos esenciais como alimentación ou transportes.

A pesar do respecto maioritario, para evitar contacto non desexados esta fin de semana volvéronse a reforzar os controis para evitar os desprazamentos a segundas vivendas ou zonas de lecer. Nese sentido, Javier Losada detallou que no que vai de estado de alarma xa foron interceptados máis de 1.100 vehículos que infrinxían a normativa.