O goberno local de Sanxenxo xa pensa no verán. O alcalde, Telmo Martín afirma que "ninguén está seguro de cando se levantarán as restricións, nin tampouco cal vai ser o comportamento dos españois, se van viaxar máis, igual ou menos. En calquera caso, a obriga do goberno é prepararse e, se cabe, mellor mesmo que en veráns anteriores posto que o nivel de esixencia do visitante vai ser maior".

Algúns dos preparativos en marcha víronse interrompidos pola declaración do estado de alarma, por exemplo, a adxudicación do balizamento das praias que quedou suspendida a falta de 3 días para concluír o prazo de presentación de ofertas.

Polo momento, descoñécese se o Goberno de España pola situación extraordinaria autorizará fórmulas de contratación máis áxiles. Sexa como sexa, o goberno está a prepararse para que o primeiro día que se recupere a normalidade póñanse en marcha os traballos de equipamento e posta a piques das praias, os reforzos de servizos de limpeza e de seguridade cidadá.

No caso das praias, á parte do balizamento, está pendente a licitación da limpeza de baños, os quioscos de Silgar, Baltar e unhas tumbonas da Lanzada. Ademais, a montaxe de módulos, torretas, pasarelas, lavapes, o control sanitario dos areais, o programa das bandeiras azuis, a compra de 2 novos módulos e 2 torretas de vixilancia.

Trabállase tamén na mellora dos contedores de recollida de lixo. A idea é substituír os que agora hai nas vilas de Sanxenxo, Portonovo, Vilalonga e A Revolta por novos contedores de carga lateral. Tamén se quere instalar dúas novas illas de recollida e reciclaxe como as do porto deportivo.

No que se refire á seguridade cidadá hai que reforzar a Policía Local coa contratación de máis de 30 auxiliares. Aínda que o groso do reforzo incorpórase o 15 de xuño, este luns empezaron a prestar servizo 4 auxiliares e a curto prazo farano 3 máis. Tamén está prevista a substitución de maior parte do parque móbil da policía, é dicir ciclomotores e turismos.

Outro asunto que hai que axilizar cando volva a normalidade é a selección dos socorristas e sanitarios que este ano seguramente haberá que incrementar, dependendo do número de bandeiras azuis que obteña finalmente Sanxenxo.

Doutra banda, o goberno tamén está a traballar nos preparativos da programación cultural de verán, as festas de San Roque, San Xinés e Santa Rosalía. Por último, antes da paralización polo Covid 19 estaba a piques de publicarse o prego de condicións para a xestión da feira multisectorial de Portonovo que agora obrigará a traballar con maior dilixencia para poder chegar a tempo.