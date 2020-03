Os xestos altruístas chegan a Marín en forma de limpezas e material de protección

Doazón do establecemento Puntadas © Concello de Marín

A emerxencia sanitaria do coronavirus está a deixar por toda España un regueiro de xestos solidarios e en Marín non se quedan atrás. O pobo marinense leva días realizando doazóns de todo tipo e ofrecendo a súa axuda ao traballo daqueles que loitan en primeira liña co COVID-19.

Os últimos en sumarse á iniciativa foron a empresa Servizos Cantodarea e o establecemento Puntadas. Este último negocio realizou o venres unha doazón de máscaras para as persoas voluntarias que traballan nas ONGs locais, que, en coordinación co Concello, manteñen o seu labor fundamental de axuda a aquelas familias que máis o precisan, especialmente nestes difíciles momentos.

No caso de Servizos Cantodarea, colaboraron na intensa desinfección e limpeza que se está a levar a cabo diariamente nas rúas do municipio. De xeito desinteresado, reforzou o dispositivo adicado a este labor, conformado polos operarios da brigada municipal de limpeza e por Protección Civil.