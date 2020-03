Cen días de prisión para un veciño de Vilagarcía que incumpriu catro días o confinamento

Un veciño de Vilagarcía de Arousa acaba de ser condenado por incumprir as restricións do estado de alarma. O home saltouse o confinamento catro días e, ao cuarto, foi detido e posto a disposición xudicial. Finalmente, foi condenado a cen días de prisión, aínda que poderá eludir a pena se non delinque durante tres anos.

A sentenza condenatoria ditouna o Xulgado de Instrución número 3 de Vilagarcía de Arousa e o sospeitoso mostrouse conforme coa pena, polo que non recorrerá a resolución.

A titular do Xulgado de Instrución número 3 de Vilagarcía de Arousa considérao responsable dun delito de desobediencia e indica na sentenza que actuou sendo coñecedor "da vixencia do estado de alarma no territorio nacional" e "con absoluto menosprezo á limitación da liberdade de circulación que fora imposta e sen causa xustificada".

O condenado foi interceptado por catro axentes da Policía Nacional sobre as 18.30 horas do xoves 26 de marzo cando abandonaba o seu domicilio sen motivo aparente. E xa era a cuarta vez que tiña un comportamento similar.

Así, segundo consta na sentenza, xa fora denunciado administrativamente os días 16, 21 e 23 de marzo por incumprir o confinamento e saír á rúa sen motivo aparente.

A xuíza decretou a suspensión da pena imposta ao investigado durante tres anos, condicionada a que non delinca durante ese período.