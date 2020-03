A provincia de Pontevedra encabeza en Galicia o número de traballadores afectados por ERTEs

Case 45.000 traballadores, máis concretamente 44.973, están afectados xa por expedientes de regulación temporal de emprego que presentaron 6.970 empresas e autónomos en Pontevedra. Este dato sitúa á provincia de Pontevedra, no contexto galego, en primeiro lugar en número de persoas afectadas por esta circunstancia sobrevinda polo peche ante a crise provocada polo coronavirus. Con todo, é a provincia da Coruña a que lidera o número de empresas, pemes e autónomos que aplicaron ERTEs en Galicia.

A estas cifras hai que engadir a aquelas empresas e persoais que computan como ámbito autonómico ou no ámbito nacional. Isto é, que os seus expedientes afecten a varias provincias dentro de Galicia; ou que afecten dentro e fóra da Comunidade, co que xa pasan a computar no contexto nacional. Nestes casos, os datos sinalan 618 ERTEs autonómicos que afectan a 10.622 persoas; e 21 ERTEs nacionais con número de traballadores afectados sen poder determinar. Unhas cifras que para a central sindical UXT seguirán aumentando.

Ramón Vidal, responsable de UXT para a zona norte da provincia, sinala neste contexto "a preocupación dos traballadores que están en maior difucultad porque na provincia a precariedade era elevada. Hai que darlles soporte e garantías e logo mirar ao día despois, ver como imos saír desta situación". O sindicato traballa na consecución de que nesas circunstancias de expedientes temporais, o traballador poida cobrar o cento por cento do seu salario "sen demora por parte da Administración", non compute como absentismo laboral, como tampouco vacacións e que os avisos de reincorporación prodúzanse con vinte e catro horas de antelación.

Recomendacións do SEPE

As consultas e solicitudes que está a recibir o Servizo Público de Emprego Estatal non teñen precedentes segundo informa a Delegación do Goberno en Galicia polo que se reforzaron os medios de atención non presencial. Para evitar colapsos recoméndase facer uso na medida do posible consultar na páxina web do SEPE.

Para información xeral lémbrase que todas as persoas afectadas por un ERTE ocasionado polo COVID-19 terán dereito ao recoñecemento da prestación por desemprego, aínda que non cotizasen o período mínimo necesario para iso. Non teñen que realizar ningún trámite para solicitar a prestación xa que son as empresas as que fan a solicitude colectiva para as prestacións por desemprego; o único que cada particular ha de facer é autorizar á empresa para que envíe os seus datos ao SEPE.

As empresas teñen a disposición un persoal para o envío da información dos traballadores por cada un dos centros de traballo. O SEPE advirte por outra aprte que o recoñecemento das prestacións vai ser automático, aínda que, co volume previsto, o pago das prestacións pode demorarse e trabállase para que ese tempo sexa o menor posible.

Desempregados non afectados por ERTEs

Estes casos deberán presentar as súas solicitudes de prestación ante o SEPE vía telemática ou telefónica. Lémbrase que os prazos están suspendidos, que non corren e que non se perderán días de dereito por presentar a solicitude fóra de prazo. Nos subsidios, non se ten que solicitar a prórroga, manténdose o pago do mesmo transcorridos os 6 meses de prazo; e que o subsidio para traballadores maiores de 52 anos, non se interromperá pola falta de presentación da Declaración Anual de Rendas.