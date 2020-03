Pedaladas recorda que a bicicleta "non se prohibiu" e que é válida para os desprazamantos autorizados

As medidas do estado de alarma que regula o desprazamento de persoas xera dúbidas entre a poboación e nos últimos días producíronse discrepancias entre peóns e policías sobre a legalidade de certas prácticas.

O uso de bicicletas é unha delas, por iso desde o colectivo Pedaladas emitiron un comunicado para lembrar que "o uso da bicicleta non se prohibiu, senón que se restrinxiu a mobilidade das persoas. A bicicleta é un vehículo válido para os supostos recollidos no estado de alarma".

No seu escrito, despois de enumerar os supostos nos que a saída de peóns á vía pública está permitida, a agrupación sinala que se pode ir en bicicleta a "comprar alimentos, ir recibir asistencia sanitaria, prestar asistencia a persoas dependentes ou acudir ao posto de traballo".

Xustifican esta posición en que a bici "permite unha mobilidade segura e saudable" e permite manter a distancia de illamento superior a un metro e poñen como exemplo cidades como Nova York, Bogotá ou Helsinqui nas que, segundo eles, as autoridades recomendan o uso deste vehículo en lugar do transporte público.

Aínda así, para garantir a seguridade dos ciclistas durante a situación de alerta sanitaria, Pedaladas recomenda non utilizar luvas deportivas, desinfectar o caso e os puntos da bicicleta que entran en contacto coas mans.

Con motivo dos últimos enfrontamentos e a picaresca dalgúns ciclistas, desde a asociación pontevedresa piden aos usuarios deste medio de transporte máxima colaboración coas autoridades. "Recomendamos aos usuarios explicar de forma moi precisa cal é o motivo do desprazamento, cal é o itinerario escollido e achegar calquera elemento de proba do que se dispoña" no caso de que os axentes déanlles o alto.

Neste sentido, tamén piden comprensión a aqueles cidadáns que desde os seus balcóns increpan aos ciclistas sen coñecer o motivo polo que está a usar a bicicleta.