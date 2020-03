VíDEO.- Así homenaxea a xente do mar ao persoal sanitario

O labor crucial que están a levar a cabo os sanitarios tamén é agradecida publicamente no Porto de Marín. Cando chegan as oito da tarde soan as sirenas dalgunhas embarcacións que están atracadas na dársena.

É unha atronadora ovación para resaltar o traballo destes profesionais.

A xente do mar tamén se está resentindo polos efectos da pandemia. As armadoras sopesan acollerse a un ERTE para as tripulacións. É o caso de, polo menos, tres cerqueiros. Mentres que o resto seguen faenando aínda que se tiveron que adaptar á escasa demanda e baixos prezos existentes.

Segundo os datos ofrecidos pola Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto e Ría de Marín (Opromar) un total de 11 embarcacións atópanse no caladoiro nacional e na costa de Portugal, 4 arrastreiros fóronse a Mauritania, e tamén se atopa faenando en diferentes destinos 1 barco do cerco e 19 de palangre.