VÍDEO.- Cuntis continúa coa desinfección dos principais lugares de paso

Os operarios municipais de Cuntis, continúan co labor de desinfección e limpeza de distintas zonas do municipio para frear, na medida do posible, as zonas de maior risco de conter ou contaxiar o coronavirus.

As tarefas, coordinadas por Protección Civil e a Policía Local, comezaron a noite do pasado sábado coa actuación nos puntos de especial sensibilidade e de maior risco para os veciños, como contedores, fontes, marquesiñas ou puntos de reunión, sumándose ás tendas de alimentación e supermercados xa desinfectados durante a última semana.

Durante os próximos días, tanto nas zonas do rural como no centro urbano, seguiranse extremando as medidas de protección tanto para os veciños como para os traballadores, que están a cumprir cos protocolos sanitarios para minimizar o impacto do COVID-19