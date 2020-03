Os autónomos reclaman ao Goberno unha ampliación de tres meses para presentar declaracións e autoliquidacións

A Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA) reclamou á Axencia Tributaria unha ampliación extraordinaria de tres meses para presentar as declaracións e autoliquidacións do primeiro trimestre do ano.

Durante estes últimos días, APE Galicia (Asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia), recibiu chamadas de autónomos e asesorías, solicitando que reclamasen ao Goberno de España esta medida.

APE Galicia cursou esta reclamación, a través de UPTA España, coa que teñen un convenio de colaboración para tratar asuntos de índole nacional.

Concretamente, APE Galicia demanda aprazamento da obrigatoriedade de presentación de impostos correspondentes a este primeiro trimestre para traballadores por conta propia e pemes.

O motivo son as dificultades que xorden para ser tramitadas, obrigados a non cumprir as medidas de seguridade laboral e imposibilitando o teletraballo, xa que a entrega de documentación para os devanditos trámites faise de forma presencial, ademais das complicacións que conleva o acceso a entidades financeiras.

Desde APE Galicia lembran que unha das dificultades coas que se atopa unha gran parte do seu colectivo, é a de non ter capacidade para enviar de forma telemática a documentación necesaria para cumprir con estas obrigacións tributarias, ben por falta de formación ou por deficiencias nas conexións a internet, xa que moitas están situadas en zonas rurais.

Por esta razón, piden ao Ministerio de Facenda que, con carácter xeral, establézase un novo prazo de tres meses para a presentación destas declaracións, facéndoas coincidir co límite temporal das do segundo trimestre, o 20 de xullo deste ano, sen por iso sufrir ningunha recarga e sen que a Axencia Tributaria realice a reclamación, a fin de evitar as sancións correspondentes.

Este aprazamento non conlevaría solicitude previa, co fin de evitar trámites innecesarios, aínda que os autónomos que o desexen poderían presentar as declaracións dentro do prazo actual, tanto no caso de que sexan a pagar, como a devolver, por parte de Facenda.