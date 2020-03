A Policía Local de Poio habilita unha liña telefónica exclusiva para atender casos relacionados co estado de alarma

Control da Policía Local de Poio durante o Estado de Alarma decretado pola pandemia do coronavirus © Concello de Poio Traballadores da empresa de limpeza Valoriza desinfectan os espacios públicos de Poio © Concello de Poio

A Policía Local de Poio estrea unha nova liña telefónica centrada exclusivamente na atención a calquera tema relacionado co Estado de Alarma e a corentena decretada polo Goberno pola pandemia do coronavirus.

Chamando ao 604 037 260, en horario de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas, un axente atenderá todas as dúbidas da cidadanía, que nos últimos días colapsaba o teléfono habitual, que seguirá funcionando para o resto de asuntos, sobre a alerta sanitaria.

Outra novidade nos servizos municipais ten que ver co servizo de limpeza. A empresa concesionaria da recollida de residuos, Valoriza, ocúpase desde o mércores de limpar e desinfectar diferentes espazos públicos a pedimento do Concello para evitar a expansión do virus.

A actividade céntrase principalmente nos exteriores de Anafáns, os consultorios de Raxó e Combarro, así como nas inmediacións do tanatorio de San Xoán ou o Mosteiro e as igrexas. Caixeiros automáticos, entradas e accesos a farmacias, supermercados ou tendas de alimentación son outros dos lugares de especial atención. Ademais estase estudando a posibilidade de recoller o lixo de forma individualizada.

No servizo municipal de mantemento tamén se están organizando de forma especial para garantir o funcionamento da iluminación, abastecemento, saneamento, emerxencias e subministracións á canceira, na que as adopcións quedaron temporalmente suspendidas.

Sobre a nova liña telefónica, desde o Concello piden aos veciños que fagan un "uso responsable" das canles de comunicación para evitar a saturación. "Tanto a Policía Local como Protección Civil están traballando arreo para dar resposta ás demandas veciñais, pero a veciñanza debe facilitar ou seu labor na medida do posible”, subliña a concelleira de Seguridade Cidadá, Marga Caldas, que entende que estas chamadas deben realizarse soamente en " situacións moi urxentes ou imprescindibles”.

Á hora de prestar atención, a coordinación entre o servizo de Benestar Social e a Policía Local tamén adquire un papel fundamental. As chamadas que cheguen á Casa Rosada serán atendidas por un técnico, que determinará que casos serán cualificados de emerxencia social.