Estudan evacuar a hoteis ou centros pechados a maiores en residencias que dean positivo por coronavirus

Para a Xunta de Galicia a atención aos maiores que están internados en residencias da terceira idade, xa sexan centros públicos, privados ou concertados, é "prioritaria", segundo sinalou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo. E máis, despois de detectarse un positivo no asilo de Caldas de Reis e cinco nunha residencia de Santiago de Compostela.

En rolda de prensa, Núñez Feijóo indicou que desde o inicio desta crise sanitaria sempre houbo unha "preocupación máxima" por este colectivo de maiores, por iso é polo que se pechasen de forma "inmediata" todos os centros sociais salvo os de internamento. Con iso, engadiu o presidente da Xunta, "evitamos moitos contaxios".

A este respecto, o presidente galego avanzou que a Xunta estuda a posibilidade de evacuar a todas as persoas que, estando en residencias de anciáns, desen positivo por coronavirus e trasladalos a centros que estean baleiros ou hoteis que estean pechados.

"Nestes momentos estamos a perfilar a lista de centros e hoteis que poidamos utilizar", sinalou Alberto Núñez Feijóo, que garantiu que a situación de todas estas residencias está a ser "monitorizada" polos respectivos xerentes das áreas sanitarias, aínda que apuntou por agora déronse unicamente "brotes illados".

Ademais, agradeceu o traballo "extraordinario" que está a realizar todo o persoal que traballa nestas residencias de maiores e a colaboración das familias que, nos casos que puideron levar aos seus anciáns a casa,

REFORZO DE PERSOAL MÉDICO

O titular do executivo autonómico sinalou por outra banda que Galicia atópase actualmente na "segunda fase" da pandemia, a de "contención reforzada", polo que garantiu que seguirán facéndose probas nos domicilios e non só nos hospitais.

A Xunta, para reforzar o persoal de centros de saúde e hospitais, destinará 50,5 millóns de euros para adquirir máis material sanitario, entre eles ventiladores, equipos portátiles de raios e uns 800 biombos para protexer os servizos de admisión dos hospitais.

Feijóo apuntou que nas últimas semanas Galicia habilitou un 71% máis de camas nas UCI dos hospitais galegos, ata un total de 274, que coa situación actual "son suficientes" e ordenou a contratación como médicos especialistas de todos os MIR que acababan a súa residencia en maio, 158 doutores e 31 enfermeiras.

A iso sumou o investimento para adquirir equipos de protección individual, 7 millóns de máscaras e 31 millóns de pares de luvas e que deberían chegar a Galicia a partir da próxima semana, segundo o presidente galego.

APOIO A AUTÓNOMOS E PEMES

Ademais, o goberno galego aprobou deixar "sen efecto" as cotas do primeiro semestre do ano dos 265 millóns de euros en créditos concedidos polo IGAPE e inxectará 250 millóns en liquidez para autónomos e pemes, que serán "créditos ponte" ata que o Gobirno non desenvolva a súa propia liña de avais.

A Xunta outorgará ademais 10 millóns de euros "a fondo perdido" ás empresas que se ofrezan a fabricar ventiladores, máscaras, lentes ou vestimenta de protección e, para iso, deban cambiar maquinaria, a súa loxística ou as súas liñas de produción.