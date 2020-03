O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, lembrou este venres a importancia de "non saír de ponte" para continuar coa prevención fronte ao COVID-19. Expresouse así tras a primeira semana en estado de alarma, nos que destacou o alto cumprimento das normas por parte da poboación.

Diante da xornada festiva do xoves, festividade de San Xosé e Día do Pai, e a próxima fin de semana, Javier Losada incidiu en que continúa en vigor o estado de alarma, polo que se manteñen as restricións ao uso da vía e os espazos públicos. Os desprazamentos só están permitidos para acudir ao domicilio habitual, polo que non é posible desprazarse a segundas vivendas ou lugares de vacacións.

Javier Losada explicou que están previstos operativos específicos de patrullaje nas rexións limítrofes co obxecto de controlar o cumprimento destas premisas, e en especial, naquelas localidades de especial atracción turística e nas que aglutinan un número relevante de segundas residencias.

É por tanto necesario lembrar, como xa precisou o Ministerio de Interior, que as Forzas e Corpos de Seguridade establecerán dispositivos de seguridade, fixos e móbiles, tanto nas vías e espazos públicos como na rede de transporte, e en particular naqueles lugares ou franxas horarias que especificamente se poidan ver afectados polas restricións acordadas, para asegurar a observancia das medidas limitativas da liberdade de movementos.

"Os cidadáns estamos chamados a colaborar na tarefa, na decisiva tarefa, de frear a expansión do coronavirus. Non existe ningunha escusa por tanto para non cumprir as restricións dispostas polo Goberno para protexer a saúde e seguridade dos cidadáns, conter a progresión da enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública", dixo Losada. Nese sentido, o delegado do Goberno subliñou a importancia de "quedarse na casa" para parar o virus.