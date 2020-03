RADIO.- Horas de entretemento e información en PontevedraViva Radio para o tempo de confinamento

A pandemia do coronavirus alterou a programación en streaming de PontevedraViva Radio, pero este medio de PontevedraViva segue activo redifundiendo contidos como Carne Cruda e La Cafetera e tendo a disposición calquera dos seus podcast.

Esta coyuntura temporal modifica la difusión de programas como el musical de Pepe Cunha, Ábrete de orellas, quien pone el acento en la música que se hace en Galicia y la que se puede ver y escuchar aquí. Otra de las ofertas musicales en redifusión es A Altas Horas, dedicada al índie nacional e internacional. Si lo tuyo es el retro, Tino Domínguez realiza y presenta El club de la esquina y acompaña a Pancho Novoa en Apuntes de jazz, dedicado a este estilo y sus derivados. Y si te gusta el folk, para tí está pensada la Rumboia de la Asociación de Gaiteiros Galegos.

Podes descubrir a parte máis persoal de moitos rostros coñecidos e descubrir tamén a outras persoas con A Playlist de... onde os seus convidados tamén poñen a súa selección musical a cada podcast. Entrevistas como as do Cara a cara ou charlas de todo tipo como as que mantemos nas Conversas na Ferrería.

Estes días que tanto se fala de cans, xunto ao educador canino Diego Álvarez, aprendemos como coidar e facer felices aos cans con Podcans. Recentemente estreamos Ponte en el mapa, para saber que fan aqueles pontevedreses que viven fóra de Galicia. Ecoloxía, feminismo, radio universitaria... un bo número de contidos á túa disposición. Ata os máis pequenos da casa poden atopar o seu espazo cos relatos que temos reservados con A familia Sachoconto. Entra, busca e descobre, será por tempo!.