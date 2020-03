O Porto de Marín acelera o pagamento a provedores para reducir os efectos do coronavirus

Descarga de pesca conxelada no porto de Marín © Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

A Autoridade Portuaria, que preside José Benito Suárez Costa, decidiu establecer medidas económicas que eviten que esta situación de crise polo coronavirus agrave o estado de diferentes empresas de Marín e a súa contorna, que ofrecen servizos ás instalacións portuarias.

Desta forma, o Porto de Marín axilizará o pagamento a provedores tanto de servizos como de subministracións, reducindo o prazo habitual de 30 días ao pago de facturas no menor tempo posible.

Desde a Autoridade Portuaria indican que se están a analizar todas as posibilidades que se contemplan no Reais Decreto sobre pagos tributarios e outras medidas de carácter económico que permitan favorecer a liquidez das empresas do porto.

Empresas, servizos, persoal da Autoridade Portuaria, especialmente a policía portuaria, segundo indican desde este organismo, están a realizar un esforzo diario para manter a actividade de entrada e saída de mercadorías con normalidade e garantir a chegada de todas as descargas ao mercado.