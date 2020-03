A Federación de Mulleres crea unha rede de voluntariado para axudar ás familias afectadas pola alerta sanitaria

A Federación de Mulleres da Provincia de Pontevedra (Femupo) pon en marcha un programa de voluntariado para axudar ás familias para coidar dos nenos debido ao peche dos colexios polo coronavirus. A atención aos maiores será outra das funcións desta rede bautizada #Voluntarias que ten como obxectivo axudar á contención do Covid-19

As persoas interesadas en participar nesta iniciativa poden inscribirse a través dos teléfonos 986 26 26 37 ou 678 727 382. Trátase dunha das primeiras iniciativas da nova directiva da Federación, que agora está presidida pola exdiputada Marián García despois da renuncia por motivos persoais de Rocío Touriño.

Doutra banda, co obxectivo de dar visibilidade ao traballo desenvolvido por mulleres en ámbitos tradicionalmente masculinos, a Federación crea os premios Nélida Piñón. "Nacen para contribuír de forma individual ou colectiva a valorar a coraxe, esforzo, traballo en equipo, profesionalidade e xenerosidade de todas as mulleres da provincia de Pontevedra", sosteñen nun comunicado.

As premiadas da primeira edición son Coreti Lalín no ámbito deportivo, Andrea Gonzále no ámbito cultural, Ardora Formación no ámbito empresarial e o CIM de Sanxenxo no ámbito institucional.