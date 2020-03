Detido por exceso de velocidade un condutor reincidente que circulaba sen carné e drogado

A Garda Civil detivo esta semana a un veciño de Bueu que circulaba co seu vehículo por un tramo limitado a 50 quilómetros por hora en Marín duplicando a velocidade máxima permitida.

Despois de darlle o alto, os axentes comprobaron que o condutor carecía de puntos no seu carné e que esa mesma mañá dirixíase ao Xulgado de Instrución de Marín onde fora citado para unha vista por cometer a mesma infracción no mes de novembro.

No control e dados os antecedentes do detido, a Garda Civil decidiu practicarlle un test de drogas que deu positivo, aínda que aínda está pendente do informe do laboratorio para a súa confirmación.

O condutor enfróntase agora ás responsabilidades penais derivadas dun novo delito contra a seguridade viaria e a dúas sancións administrativas graves. Unha polo exceso de velocidade (600 euros e 6 puntos) e outra, pendente de confirmar, por conducir baixo os efectos das drogas.