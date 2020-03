A aseguradora AMA América pecha 2019 con preto de 100% de crecemento e incorre en novos segmentos

Diego Murillo, presidente de Honra de A.M.A. e presidente de AMA América © AMA

AMA América cumpre 5 anos en Ecuador afianzando a súa presenza e crecemento. A aseguradora de orixe española pechou 2019 con preto de 100% de crecemento e inicia 2020 con perspectivas de ter un incremento global en produción de preto do 60% fronte a primas emitidas no ano anterior.

A compañía é, na actualidade, a única aseguradora especializada en dar servizo de forma exclusiva ás organizacións e profesionais da saúde, un ámbito no que o coñecemento e experiencia son fundamentais, e máis concretamente en seguros Responsabilidade Penal e Civil Profesional, segmento no que AMA América converteuse nun referente ao pechar en 2019 cun aumento do 60%. Por este motivo, o seu posicionamento no país foi notable en moi pouco tempo, contando actualmente co respaldo de máis de cinco mil asegurados en Ecuador.

Estar preto dos profesionais da saúde, entender as súas necesidades e dar a coñecer a importancia de contar cun seguro de Responsabilidade Penal e Civil Profesional, tanto para os profesionais e organizacións, como en beneficio dos pacientes, foi parte do traballo de AMA América desde a súa chegada a Ecuador. Por este motivo, a aseguradora continúa traballando en ampliar os seus acordos coas diferentes asociacións e agrupacións do sector, contando ademais con 60 sociedades profesionais entre os seus asegurados.

En termos de confianza, elemento crave para explicar os resultados positivos, cabe destacar o terceiro posto que AMA América ocupa a nivel nacional en Índice de Seguridade, é dicir, a compañía está entre os primeiros postos do país en termos de solvencia. Isto representa seguridade, garantías e principalmente tranquilidade para todos os seus asegurados respecto a a capacidade que AMA América ten para responder ante calquera tipo de sinistro.

Tras o lanzamento do seguro para vehículos, ramo no que incrementaron un 300% a produción, AMA América prepara para este ano a súa incursión nos seguros de vida, segmento que xera importantes expectativas de desenvolvemento e, por tanto, cobra protagonismo na estratexia de crecemento da organización.

Adicionalmente e dado o bo funcionamento das oficinas abertas en Quito, Guayaquil e Portoviejo, a compañía aseguradora planea novas aperturas para este ano 2020.

FORTALECENDO RELACIÓNS

Como parte da visita a Ecuador do Dr. D. Diego Murillo, presidente de AMA América, e o seu equipo directivo, concretáronse encontros con representantes dos aliados e posibles clientes de AMA América.

Para reforzar os lazos diplomáticos, o Embaixador de España en Ecuador, Carlos Abella e de Arístegui, recibiu ao presidente de AMA América na súa residencia, onde se lle transmitiu o crecemento logrado no país durante estes 5 anos, así como o impacto positivo que se percibe no sector da saúde con respecto á chegada da aseguradora.

Así mesmo, mantívose un encontro con Cruz Vermella, organización coa que se acordou unha colaboración anual por parte de AMA América, así como empezar proxectos colaborativos coa Fundación AMA España.

O Hospital Padre Carolo e a Fundación Tierra Nueva foron outra das visitas do Dr. Murillo, onde a compañía entregou unha achega económica para a adquisición dunha mesa de quirófano para cirurxía bariátrica.

Como parte da axenda tamén se reuniron co Enx. José Jouvín, Presidente de Solca, principal organización de loita contra o cancro de Ecuador.

Outro dos encontros mantidos foi co centro cirúrxico Citimed, onde proximamente AMA América abrirá oficinas para ofrecer os seus servizos de Responsabilidade Penal Civil a todos os profesionais da saúde desta entidade. O Dr. Jaime Acosta evidenciou o seu agradecemento a Ama América, resaltando o seu gran servizo, e compartiu certas suxerencias, co fin de chegar a máis doutores.

Directivos da Xunta de Beneficencia e o Grupo Kennedy formaron parte das reunións nas que se salientou a necesidade dos profesionais da saúde de poder exercer sen temor e da situación actual que atravesan as institucións deste sector.

Adicionalmente reforzáronse os lazos coa Federación Médica Ecuatoriana, entidade coa que se comparten obxectivos: apoiar e traballar para a súa tranquilidade no exercicio da medicina.

Desta maneira AMA América continúa co seu compromiso de seguir traballando para concienciar da necesidade e beneficios dos seguros de Responsabilidade Civil no ámbito sanitario, ampliando para iso acordos de colaboración con diferentes asociacións e agrupacións do sector.