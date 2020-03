Condenan ao local Dux Sanxenxo ao pago dunha débeda de 139.254 euros pola concesión da terraza

Terraza do DUX Sanxenxo © DUX Sanxenxo

O Xulgado de Instrución número 3 de Cambados condena á empresa Artsanxenxo S.L. que explota catro locais baixo o nome comercial "Dux Sanxenxo" ao pago de 139.254 euros a Nauta en concepto dunha débeda de catro anualidades pola explotación da terraza dedicada á actividade hostaleira.

Segundo informaron fontes oficiais do Concello de Sanxenxo, desde o ano 2006 e ata a actualidade, Artsanxenxo ocupa e utiliza un espazo concesional de uso xeral que se atopa diante dos seus locais dedicados a hostalería para a instalación dunha terraza exterior dunha dimensión de 258 metros cadrados sen realizar ningún pago por iso. Con todo, realiza un uso privado do espazo exterior con fins lucrativos.

A demandada efectuou o pago das anualidades ata 2012 través dun contrato de "Aproveitamento espacial, ocupación e utilización privativa temporal de espazos concesionales de uso xeral para terraza exterior adscrito a local no porto de Sanxenxo".

A partir dese momento negouse a formalizar por escrito o uso e goce da terraza correspondente ás anualidades 2013, 2014, 2015 e 2016 acumulando unha débeda que ascende á cantidade agora condenada a abonar e á que haberá que engadir o resto de anualidades que desde entón séguense devindicando.

Artsanxenxo S.L. basea o seu defensa na cláusula da escritura da cesión de locais na que se recolle "terá dereito ao uso dunha terraza de conformidade coas disposicións municipais". Con todo, o fallo sinala que isto non significa que ese dereito estea incluído na concesión do local, senón "a posibilidade de utilizar a terraza subscribindo o contrato de uso correspondente, tal e como se fixo desde o primeiro ano".

A sentenza tamén recolle que non hai posibilidade de erro. "A información facilitada por Nauta, nos propios contratos é clara desde o primeiro momento pois o mesmo ano do contrato de cesión dos locais, asinouse o contrato de aproveitamento da terraza, e aínda se existisen dúbidas non apareceron ata pasados os seis anos".

Contra este fallo do Xulgado de Instrución número 3 de Cambados cabe a posibilidade dun recurso de apelación que xa tramitou Artsanxenxo e, á súa vez Nauta, tamén cursou a súa oposición á apelación.