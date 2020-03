Financial Times fíxase en Pontevedra como exemplo de cómo crear cidades saudables

Nenos xogando nunha praza de Pontevedra © Mónica Patxot Cidadáns paseando por Benito Corbal © Mónica Patxot

Hai vinte anos, Pontevedra comezou o proceso para peonalizar o centro urbano. Que efecto tivo esta medida na vida da cidade e na saúde dos seus residentes? É a pregunta á que busca dar resposta a reportaxe que, sobre a Boa Vila, acaba de publicar o Financial Times, un dos xornais económicos máis importantes do mundo.

A reportaxe, que foi publicada este martes, forma parte dun especial que, baixo o título "Como construír unha cidade saudable", repasa iniciativas deseñadas por seis cidades de todo o mundo para crear un ambiente máis agradable para vivir.

Ademais de Pontevedra, os correspondentes de Financial Times viaxaron a outras localidades como Singapura, Copenhague ou Manchester, para falar cos responsables destes proxectos e cos cidadáns de cada unha delas, que narran as súas propias experiencias.

Peter Wise, correspondente do xornal en Lisboa, foi o encargado de vir a Pontevedra para dar forma, en formato podcast, á reportaxe sobre a cidade do Lérez no que se explica os beneficios que tivo a transformación experimentada nos últimos anos.

Na reportaxe, Financial Times destaca que Pontevedra reduciu o uso do coche privado "sen ter que ilegalizalo", logrando que a recuperación de espazos públicos fixese que os cidadáns "cambiasen o seu comportamento" e apostasen por incrementar os desprazamentos a pé, mellorando "notablemente" a saúde pública da cidade.

"O primeiro que escoitas ao chegar a Pontevedra son os sons que normalmente afoga o ruído do tráfico como a xente falando, os paxaros cantando, os artistas da rúa actuando, os nenos xogando… é moi agradable", relata o xornalista.

Nos seus máis de vinte minutos, o podcast de Financial Times repasa algunhas das medidas adoptadas en Pontevedra para lograr unha cidade máis saudable -peonalizacións, aparcamentos disuasorios ou o apoio ao comercio de proximidade- e entrevista a varios cidadáns que relatan como é o seu día a día convivindo con este modelo urbano.

Así, entre outras cousas, relatan como a cidade é "moi boa" para os nenos porque "poden ir andando a todas partes" e poden utilizar as rúas e prazas "coma se foran un parque" ou como as áreas peonís "son fantásticas para todos" e facilitan a mobilidade de persoas maiores ou con dificultades motrices.

A reportaxe inclúe ademais unha entrevista co alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que reforza a idea de que o espazo público "non é propiedade dos coches senón que é para as persoas" e que este modelo fixo aumentar a actividade económica e a "autoestima" dos seus habitantes, "que se senten orgullosos da súa cidade".