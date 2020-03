Ano e medio de cárcere para o ex contable da confraría do Grove por malversación

A Audiencia de Pontevedra impuxo ano e medio de prisión a Fabricio F.A., ex contable da confraría de pescadores do Grove, por un delito de malversación ao apropiarse de fondos das contas do organismo.

A sentenza, en consonancia co veredicto emitido polo xurado o pasado mes de decembro, condena tamén a Fabricio F.A. a tres anos de inhabilitación.

En concepto de responsabilidade civil, o acusado deberá indemnizar á confraría de pescadores na que traballaba con 28.000 euros e, a unha aseguradora, con outros 7.000 euros.

Fabricio F.A., segundo consta na sentenza, ideou a principios de 2009 un plan para ir facendo súas diversas cantidades de diñeiro propiedade da confraría de pescadores que tiña ao seu cargo e disposición. O propio acusado admitiu no xuízo que fixo diversas transferencias das contas da entidade ás súas.

A Audiencia, á hora de impoñer as penas por este delito de malversación de fondos públicos, tivo en conta as atenuantes de confesión, dilacións indebidas e ludopatía, así como a agravante de abuso de confianza.

Fabricio F.A, que xa non exerce como contable da confraría, estaba acusado de apropiarse de 505.515 euros das contas do pósito pontevedrés entre os anos 2009 e 2010, feitos polos que a Fiscalía solicitaba inicialmente seis anos de prisión, que tras coñecer o veredicto acabou rebaixando a un ano e medio.

A razón é que o representante do ministerio público xa consideraba, antes da lectura do veredicto, que só se puido demostrar que o procesado apropiouse duns 220.000 euros.

Esa é a cantidade que o propio Fabricio F.A. dixo gastarse en apostas pola súa ludopatía durante a súa declaración, mentres que negou que se quedara co diñeiro restante.

Tamén é practicamente a contía que Caixabank devolveu á confraría do Grove (210.000 euros) tras recoñecer unha actuación neglixente por non detectar a fraude.