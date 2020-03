Un home de 47 anos, ferido nun accidente de tráfico entre varios turismos na ponte da Illa de Arousa

Accidente múltiple na ponte da Illa de Arousa © Servizo de Emerxencias Accidente múltiple na ponte da Illa de Arousa © Servizo de Emerxencias

Un home de 47 anos, que responde as iniciais M. S. C., resultaba ferido leve nun accidente múltiple que se producía durante a noite do luns a este martes 10 na Illa de Arousa.

Ata catro vehículos impactaban cando circulaban pola PO-307 na ponte da Illa. Ata o lugar desprazábase unha ambulancia do 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e efectivos do servizo de Emerxencias do Concello de Cambados.

O ferido foi evacuado, pola ambulancia do 061, ao Hospital do Salnés e queixábase de dor cervical e lumbar. O resto de ocupantes dos vehículos implicados no sinistro non precisaron de atención sanitaria.