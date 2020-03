O ex ministro Joan Clos buscará fórmulas para atraer novos talentos que se asenten en Pontevedra

David Brito, Joan Clos e Miguel Anxo Fernández Lores © Cristina Saiz

Joan Clos e Miguel Anxo Fernández Lores empatizaron cando participaron no ciclo Urbtopias no Sexto Edificio do Museo. Daquela afinidade xorde agora un proxecto no que a asociación Ágora Urbana, pertencente ao Instituto de Barcelona de Estudos Internacionais (IBEI) en colaboración con diversas universidades catalás, analizará a situación actual de Pontevedra para establecer as liñas programáticas de cara ao futuro.

O ex alcalde de Barcelona, doutor en epidemioloxía e ex ministro de Industria Joan Clos será o líder desta iniciativa na que tamén terá protagonismo a Universidade de Vigo, a través do equipo que encabeza o profesor Pedro Figueroa, encargado do manexo dos datos do observatorio urbano de Pontevedra e do ambiental Efecto PO2. O obxectivo, segundo explicaba, a portavoz municipal Anabel Gulías, é buscar as liñas a seguir para atraer talentos que realicen a súa actividade laboral nunha cidade das características de Pontevedra coa idea de que se converta nun polo de atracción para ter proxección exterior.

Durante estes días, o equipo de Ágora Urbana con Joan Clos acompañado polo urbanista e arquitecto de Nova York David Brito, están a manter encontros para coñecer as características específicas da cidade en relación co modelo urbano, a compostaxe, o transporte a demanda ou cos territorios próximos.

Joan Clos, nun encontro mantido cos medios de comunicación, explicaba que Pontevedra se adiantou 20 anos en estratexia sobre espazo público buscando a convivencia que outras cidades non contemplaron porque os manuais de urbanismo doutras décadas se centraban no deseño. "Pontevedra é un modelo coñecido en todo o mundo. É un referente", apuntou para engadir que agora é necesario continuar e atraer ao talento como fórmula económica postindustrial que permita establecer actividades tecnolóxicas respectuosas ambientalmente no municipio.

O custo desta colaboración aínda non se pechou pero, segundo a concellería de Promoción da Cidade, o tope máximo deste contrato será de 15.000 euros.