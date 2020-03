O PP de Poio acusa o Concello de pagar para inflar os 'me gusta' nunha publicación de Facebook

O grupo municipal do Partido Popular en Poio acusou este martes o goberno local de pagar por inflar as reaccións positivas nunha publicación da páxina de Facebook institucional do Concello.

En concreto, Ángel Moldes refírese a unha publicación que anunciaba a manifestación en defensa da sanidade pública galega do pasado 9 de febreiro, que recibiu, aseguran, 572 interaccións positivas que supoñen "un aumento do 2.500% con respecto ao impacto medio das publicacións do Concello".

Segundo o PP, a particularidade reside ademais na que "máis do 95% desas reaccións foron de residentes en Papúa Nova Guinea", sinalan nun comunicado, con nomes como Khazin Bwoy Lerori, TO JH UX Tāßē l, Wī ld Mãrñ Blø Wē rmãrñ, ou Skïññy Vhavïïñã Tõllãïï.

"A primeira sorpresa foi ver que esa publicación en particular ten máis reaccións que a suma de todos os post que fixo o Concello no que vai de ano, pero ao revisar a identidade dos que reaccionaron, saltaron todas as alarmas, xa que apenas unha ducia son veciños de Poio ou teñen nome e apelidos europeos", explica Moldes.

Esta situación levou ao PP para solicitar un informe sobre a estrutura e actividade das redes sociais institucionais.