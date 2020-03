Chega o transporte interurbano gratis ata os 21 anos na área de Pontevedra

Parada de autobús na Praza de Galicia © PontevedraViva Esta primeira fase de aplicación da Tarxeta Xente Nova abarca 14 concellos da provincia © Xunta de Galicia

A Tarxeta Xente Nova, dispositivo que permite que os menores de 21 anos viaxen gratis no transporte público interurbano, chegará a vindeira semana á área de Pontevedra.

Foi o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo que informou desta nova nun acto preelectoral na cidade do Lérez que o vindeiro martes, día 17 de marzo, comezarán a emitirse estes dispositivos nas oficinas habilitadas de Abanca da área de Pontevedra.

A partir do luns 23 poderán comezar a empregarse nos autobuses.

A Tarxeta Xente Nova é unha iniciativa social de fomento do transporte público que a Xunta puxo en marcha no ano 2016 nas áreas de Transporte Metropolitano, para permitir a gratuidade no transporte público a menores de 19 anos.

O pasado 1 de xaneiro ampliouse a cobertura do dispositivo ata os menores de 21 anos.

Actualmente existen máis de 63.000 galegos menores de 21 anos que disfrutan da gratuidade do transporte público con este dispositivo. En 2019, o seu uso permitiu que se realizasen case 2 millóns de viaxes gratis en transporte público.

A posta en marcha da Tarxeta Xente Nova na área de Pontevedra é a primeira fase da ampliación territorial prevista, que se desenvolverá de forma progresiva ata acadar este ano o conxunto de Galicia.

Esta primeira fase abrangue 14 concellos da provincia de Pontevedra.