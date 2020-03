Piden cárcere para unha nai por propinar ao seu fillo de 12 anos múltiples lapotes, que están gravados en vídeo

Policía Nacional ante os Xulgados da Parda © Mónica Patxot

Unha veciña de Pontevedra enfróntase a unha condena de dous anos de prisión como autora de dous delitos de malos tratos no ámbito familiar por dous episodios nos que propinou múltiples lapotes ao seu fillo de 12 anos na sede da empresa de Marín na que traballaba o seu marido. Ambos os episodios están gravados en vídeo porque foron recollidos polas cámaras de seguridade.

A muller, M.P.P.G., sentou este luns no banco dos acusados do Xulgado do Penal número 4 de Pontevedra e acolleuse ao seu dereito a non declarar. Ao termo do xuízo si fixo uso do seu dereito á última palabra e insistiu en que "en ningún momento" quixo "hacerle dañoo". E engadiu que vai "luchar por él hasta el último día de mi vida".

Tampouco quixo declarar o menor, que na actualidade ten 15 anos e estivo en todo momento protexido por un biombo e acompañado por unha psicóloga. A pesar diso, os feitos si se puideron xulgar e expuxéronse na sala de vistas a través da reprodución de ambos os vídeos.

Un dos vídeos mostra un episodio rexistrado sobre as 17.50 horas do 26 de abril de 2017 nas oficinas da empresa de mensaxería do pai. Vese a nai e fillo discutindo e como ela lle propina dous lapotes, el sepárase e ela aproxímaselle de novo e propínalle numerosos lapotes na cabeza. O mozo acaba no chan, pero nese punto na imaxe non se distingue se está a se protexer da súa nai ou non. Non consta que por esa agresión o mozo necesitase asistencia médica.

O segundo vídeo mostra o ocorrido sobre as 17.47 horas do 19 de xuño de 2017, cando ambos se atopaban no garaxe da empresa. Vese como el senta no asento dianteiro do acompañante, a nai achégaselle, el sae e ela propínalle un lapote. A continuación, el senta no asento traseiro e ela achégase, pero xa non se distingue que ocorre no interior do coche. Tampouco consta que tivese lesións ou recibise asistencia médica.

A pesar de que os feitos ocorreron en 2017 non chegaron ao xulgado ata tempo despois, cando os pais, que en 2017 estaban casados e convivían co menor nun domicilio de Pontevedra, estaban nun proceso de separación e ela pediu que o marido perdese a patria potestade por malos tratos ao seu fillo. O pai, nese momento, decidiu denunciar ao seu xa ex muller e o caso chegou este luns a xuízo.

O pai do menor declarou no xuízo e explicou que tivo coñecemento do ocorrido a través da administradora da súa empresa, que lle mostrou o contido dos vídeos, e dunha compañeira que estaba presente no primeiro dos episodios. Esta muller, pola súa banda, declarou na sala de vistas e confirmou o contido do vídeo.

O neno acudía con frecuencia ás oficinas da empresa do seu pai porque o autobús do colexio deixáballe nas inmediacións e esperaba alí a que a súa nai acudise a recollerlle.

A defensa da muller pide a súa absolución e tentou que se anulasen os vídeos por ser unha proba ilícita, cuestionando que non foron obtidos legalmente, non se cumpriu a cadea de custodia e o formato orixinal editouse antes de chegar ao xulgado. O fiscal rexeitou tal posibilidade e tamén o avogado da acusación particular, que defende os intereses do pai do menor. A xuíza titular do Penal 4, Belén Rubido, desestimou a súa petición de nulidade argumentando que na empresa había cámaras de seguridade e estaban visibles e ben anunciadas e fixo referencia a xurisprudencia que conclúe que este tipo de gravacións son lícitas.

Tras a celebración do xuízo, o fiscal, Alejandro Tuero, concluíu que nos vídeos vense os lapotes "con toda credibilidad" e que "carece de todo tipo de justificación un acto así".

O fiscal pide que se impoña á acusada un ano de cárcere por cada un dos dous delitos, a privación ao dereito e porte de armas durante tres anos e inhabilitación para o exercicio da patria potestade durante tres anos, seis anos en total. Tamén se lle prohibe á acusada achegarse ao seu fillo nun radio de 300 metros de onde se atope este, así como a calquera domicilio que teña, centro de estudos ou traballo e comunicarse con el por calquera medio durante tres anos por cada delito.