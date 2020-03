Un juicio, desde dentro, para educar al alumnado sobre el funcionamiento de la Justicia

A xuíza decana, con alumnado do instituto A Xunqueira 2, nos xulgados da Parda © Cristina Saiz A xuíza decana, con alumnado do instituto A Xunqueira 2, nos xulgados da Parda © Cristina Saiz

Un grupo de estudantes do instituto A Xunqueira 2 puido coñecer desde dentro como se celebra un xuízo, todos os actores implicados no mesmo e as reviravoltas do traballo nun xulgado. Durante toda a mañá deste luns, o alumnado, acompañado por unha profesora, presenciou o funcionamento do Xulgado do Penal número 4 de Pontevedra como parte do proxecto 'Educar en Xustiza'.

A súa cicerone foi Belén Rubido, titular do Penal 4 de Pontevedra e xuíza decana dos xulgados pontevedreses, que lles achegou explicacións sobre o funcionamento da Xustiza e permitiulles asistir a catro xuízos por delitos de violencia de xénero e de violencia doméstica no seu propio xulgado.

Ao termo dos mesmos, respondeu a todas as súas dúbidas sobre o que acababan de ver e fixo o alumnado meterse na pel do juzgador e preguntarse cal sería a súa decisión no caso de que tivese que ditar sentenza sobre as vistas presenciadas. Neste sentido, cabe apuntar que o alumnado recoñeceu a dificultade de facelo e mesmo a profesora afirmou, sobre a complexidade do papel da xudicatura, "me encanta ser profesora y no jueza".

O obxectivo deste programa, auspiciado pola Oficina de Comunicación do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) e dirixido a alumnado de Secundaria de centros públicos, é que o estudantado adquira un coñecemento suficiente sobre o funcionamento do sistema de Xustiza en España, con especial incidencia en aspectos como a violencia de xénero ou a responsabilidade penal do menor.

Neste sentido, este luns tiveron a sorte de ver desde dentro como se imparte Xustiza en dous delitos que causan gran preocupación na sociedade actual, a violencia de xénero de dous homes sobre as súas parellas e dous casos diferentes de violencia doméstica, un dun home cara á súa irmá e outro dunha nai cara ao seu fillo.

No marco deste programa, o alumnado xa recibira información previa sobre como se traballa no ámbito xudicial e este luns coñeceron as distintas ordes xurisdicionais –civil, penal, social e contencioso- e que tipo de asuntos resólvese en cada un; como se estrutura a Administración de Xustiza, cal é o desenvolvemento dun xuízo penal e que función desempeñan nel o distintos actores: xuíces, letrados da Administración de Xustiza, fiscais, avogados, testemuñas, peritos e funcionarios en xeral.

O obxectivo de dar a coñecer aos máis novos como se celebra un xuízo cumpriuse e tamén tiveron oportunidade de preguntar in situ á xuíza decana. Segundo explicou Belén Rubido, non preguntaron demasiado, seguramente debido aos nervios de estar por primeira vez nun xuízo, pero tamén recoñece que o xuízo penal "es muy intuitivo y a veces simplemente con verlo ya se hacen una idea de cómo se celebra un juicio".

A xuíza decana de Pontevedra ve "muy importante" este programa, pois quere pensar que a Xustiza non está moi afastada dos mozos, pero recoñece que non hai unha materia que permita educar neste tipo de comportamentos que está dentro da vida ordinaria. "No es que todo el mundo que viva tenga que pasar por un juzgado, pero es bastante común", lembra.

Con este proxecto búscase "hacer accesible la Justicia para que cuando, en su caso, tengan que ser parte en un procedimiento puedan entender qué es lo que ocurre, cómo trabajamos aquí".

A visita do alumnado da Xunqueira 2 é a terceira deste ano no programa 'Educar en Xustiza' nos xulgados da Parda.