Cerdedo-Cotobade celebra o Día da Muller co documental 'Coma min, moitas'

A sala de usos múltiples de Carballedo foi escenario este domingo da proxección do documental 'Coma min, moitas', dentro da programación municipal de Cerdedo-Cotobade con motivo do Día Internacional da Muller.

Este traballo audiovisual rodouse durante o campo internacional de traballo do 2019 que tivo lugar no municipio cotobadés, narrando as experiencias de tres veciñas do Concello en materia de igualdade.

O traballo está coordinado por Julia Castro, Xabi López e Miguel Grandío.

Á proxección acudiu a directora xeral d Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, Cristina Pichel, destacando a importancia de concienciar á mocidade sobre o papel da muller na sociedade como camiño para lograr unha maior igualdade.