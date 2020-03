O alumnado do colexio de Xeve aprende a facer, analizar e utilizar o compost

Alumnos do colexio de Xeve aprenden a utilizar o compost © Deputación de Pontevedra

Escolares do CEIP Santo André de Xeve participaron este venres nunha actividade do plan Revitaliza centrado na análise do compost do seu composteiro en busca dalgún elemento que non debería estar aí por non tratarse dun biorresiduo como restos de envases, papel de alumunio ou adhesivos da froita.

O persoal do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) explicou aos escolares que os microplásticos son os intrusos máis frecuentes nos composteiros.

Despois de confirmar a calidade do compost realizado no centro, o alumnado comprobou a aplicación deste material para as plantas do seu horto. Unha lección que lles serviu para comprender como os residuos dos alimentos que saen da terra poden volver empregarse como fertilizantes naturais moi efectivos.

Antes de pisar a horta, os nenos e nenas recibiron unha charla sobre a xestión dos residuos e sobre que elementos débense botar no composteiro e cales non, así como outras moitas cuestións relacionadas con esta forma de reciclaxe.

Este programa posto en marcha pola Deputación vai dirixido ao alumnado de Primaria e Secundaria de todos os concellos da provincia para concienciar á comunidade educativa da problemática dos residuos.