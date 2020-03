O concello de Cercedo-Cotobade despide o Entroido 2020 co Domingo de Piñata

Entroido en Cerdedo-Cotobade © Concello de Cerdedo-Cotobade

Preto de 250 persoas pertencentes a oito grupos e comparsas animarán o Domingo de Piñata que se vai celebrar en Carballedo este 8 de marzo e co que se despedirán as Festas do Entroido 2020 no Concello de Cerdedo-Cotobade.

A festa de disfraces empezará ás 16:00 horas e as persoas interesadas en participar nos concursos individuais ou de parellas poderán inscribirse ata as 17:00 horas. Premiarase aos mellores disfraces de cada categoría con premios que oscilan entre os 50 e os 100 dependendo da modalidade.

Antes dos certames celebrarase o tradicional pasarrúas das comparsas, grupos e participantes polo casco urbano da Chan. Una vez finalizados os concursos a festa continuará no polideportivo con xogos e inchables, actuacións musicais e degustación gratuíta de vincha, chulas e orellas.