Un conductor bate co seu coche contra un semáforo na avenida de Andurique

Accidente na Avenida de Andurique © Policía Local de Poio Accidente na Avenida de Andurique © Policía Local de Poio

Un veciño de Valga, de 60 anos, precisou de asistencia médica tras sufrir un accidente de tráfico na avenida Andurique, en San Salvador.

A Policía Local de Poio informa de que a furgoneta que conducía, en dirección a San Xoán, saíuse da vía e colidiu contra un semáforo.

Ademais do corpo de seguridade, achegouse ata o lugar dos feitos unha ambulancia.

O home queixábase de dor no peito, pero non foi preciso trasladalo a un centro hospitalario.

O corpo de seguridade sospeita que o condutor, que viaxaba só, pudo queidarse durmido ao volante.

A Policía Local reclamará á aseguradora do vehículo os danos materiais causados no semáforo, que perdeu as sinais luminosas superiores como consecuencia do impacto.