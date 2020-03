O Concello informa dos baremos para a bonificación da taxa de recollida do lixo

O Concello de Marín informou este xoves do límite económico que se establece para a bonificación do pagamento da taxa da recollida de lixo e que, polo tanto, permite que persoas en situación de vulnerabilidade económica poidan ter bonificado este pagamento.

Segundo se recolle no artigo cinco da ordenanza fiscal que regula este imposto municipal, o límite económico para a bonificación será a prestación do RISGA e outros réximes de prestacións similares. Isto supón que, nestes casos, non exista unha contía fixa, porque cada usuario destas prestacións pode percibir cantidades diferentes segundo a súa situación social.

Tamén está recollida como referencia para a bonificación do imposto de recollida do lixo a contía da pensión mínima de xubilación. Este nivel de renda depende tamén do número de membros que formen a unidade familiar, de tal maneira que se establecen as seguintes cifras por parte da Seguridade Social:

1 membro: 677,40 euros (pensión mínima sen cónxuxe a cargo)

2 membros: 835,80 euros (pensión mínima con cónxuxe a cargo)

3 membros: 994,20 euros

4 membros: máis de 1.152,60 euros

Segundo os datos aportados pola Concellería de Benestar Social, no 2018 beneficiáronse da bonificación desta taxa 191 persoas, que ascenderon a 197 no 2019.