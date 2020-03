Aprazan o xuízo contra unha antiga interna da Lama por tentar pasarlle droga ao seu marido durante un 'cara a cara'

A Audiencia Provincial de Pontevedra tivo que aprazar este xoves un xuízo que ía sentar no banco dos acusados a unha antiga interna do centro penal da Lama que presuntamente tentou entregarlle droga ao seu marido, tamén interno no penal, durante un 'vis a vis'.

O xuízo celebrarase finalmente o próximo 23 de abril ás 10.15 horas na sección segunda da Audiencia de Pontevedra e poderá acabar coa acusada, M. C. G.A., condenada a sete anos de prisión por un delito contra a saúde pública.

Na actualidade, a muller atópase en liberdade, pero no momento dos feitos cumpría condena na Lama e tiña concedida unha comunicación intermodal co seu marido, que tamén cumpría condena no mesmo centro penal.

Os feitos ocorreron o 23 de xullo de 2018, cando sobre as 15.30 horas, ocultou entre a súa roupa interior dez fragmentos en forma de landra dunha substancia que resultou ser resina de cannabis, cun peso total de 104,2 gramos e un valor de 593,94 euros, así como dúas bolsas que contiñan 3,563 gramos de cocaína, cun valor de 436,72 euros.

Segundo recolle a Fiscalía no seu escrito de acusación, tiña intención de entregar todas esas substancias ao seu esposo aínda que lle foron intervidas antes de que levase a cabo a comunicación. Unha testemuña crave será a funcionaria do centro penal que lle localizou a droga.

A Fiscalía pide que sexa condenada a sete anos de prisión e o pago dunha multa de 4.000 euros.