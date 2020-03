Sanxenxo cofinanciará co Banco Farmacéutico tratamentos a usuarios de servizos sociais

O Concello de Sanxenxo e a fundación Banco Médico Farmacéutico de Galicia asinarán un convenio de colaboración para financiar os tratamentos médicos de usuarios de Servizos Sociais do municipio e que pola súa situación de precariedade económica non poidan asumir o seu custo.

Ata o de agora era o Concello de Sanxenxo cubría este tipo de tratamentos que ían desde elementos ortopédicos ata medicacións de enfermos crónicos.

Este acordo coa fundación permitirá ampliar a cobertura de tratamentos e o cofinanciamento dos custos derivados de fármacos ou tratamentos médicos para persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade empadroados no municipio de Sanxenxo.

Entre as finalidades deste convenio atópanse, ademais, a colaboración no pago de terapias e tratamentos a nenos con parálise cerebral, síndrome de Down ou enfermidades raras; o asesoramento sanitario, xurídico ou psicolóxico a familias que o necesiten; a difusión a través de campañas dun uso racional de medicamentos e tratamentos, así como de programas de loita contra o cancro, charlas nos centros educativos orientadas á concienciación e sensibilización dos menores sobre esta enfermidade.

Así, no caso do financiamento de audífonos, o 20% correrá a cargo do Concello de Sanxenxo mentres que o 80% restante será achegado polo Banco Médico de Galicia. No caso de monitoraxe de glicosa, a achega farase a un 50%.

En todo caso, todos estes tratamentos deberán contar cun informe da traballadora social e axustarse aos criterios establecidos na Ordenanza de Emerxencia Social do Concello de Sanxenxo. Ademais, deberán ir acompañados por un informe médico expedido polo Sergas ou polos servizos médicos e farmacéuticos da fundación Banco Médico Farmacéutico de Galicia.

O convenio terá inicialmente unha vixencia ata final de ano, pero o goberno está convencido que a colaboración co Banco Medico Farmacéutico estenderase por moitos anos.