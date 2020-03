A familia do pintor afincado en Poio Arturo Cifuentes doa unha das súas obras ao Concello

A familia do pintor Arturo Cifuentes posa co alcalde de Poio, Luciano Sobral, xunto ao cadro que doaron ao Concello © Concello de Poio

O Concello de Poio recibiu este xoves de man da familia do pintor Arturo Cifuentes, que viviu no núcleo de Vilariño durante boa parte da súa vida, o cadro titulado A Aldea, no que o artista recreou esta localidade da parroquia de San Xoán.

O lenzo, que está exposto ao público na parede das escaleiras que dá acceso á primeira planta da Casa do Concello, representa a esencia da obra de Cifuentes na que as paisaxes sempre foron os principais protagonistas.

Acompañada polas súas tres fillas e o seu fillo, a viúva de Arturo Cifuentes, Carmen Díaz, foi a encargada de asinar o documento de cesión do cadro á Administración municipal que o propio alcalde, Luciano Sobral, encargouse de recibir.

"É un emprazamento ideal, ten moita visibilidade e poderá ser admirado pola veciñanza que ven diariamente ao Concello", declarou o rexedor, quen agradeceu o xesto de xenerosidade da familia de Cifuentes. "O cadro pasará a formar parte do inventario municipal e quedará aquí para a posteridade”, asegurou o mandatario nacionalista acompañado pola concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez.

O vínculo entre Arturo Cifuentes e Poio iniciouse a finais dos anos 50, cando o pintor chegou a Pontevedra para traballar como funcionario e instalarse nunha vivenda de Vilariño que a súa familia aínda utiliza de forma habitual.

O cadro cedido ao Concello foi pintado no 1986 e ademais de recrear varias vivendas do núcleo tamén permite contemplar unha espectacular vista desta localidade da parroquia de San Xoán coa ría de Pontevedra e a illa de Tambo ao fondo.

O pintor faleceu no 2018 e a súa traxectoria como pintor chegou a ser recoñecida co primeiro accesit na segunda bienal de arte de Pontevedra en 1972 e a medalla de bronce na mesma cita na edición do 1977.