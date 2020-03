Un concelleiro do BNG en Caldas, agredido por un empresario tras denunciar verteduras ilegais

Manuel Fariña, no Hospital Montecelo acompañado por Luís Bará e Eva Vilaverde © BNG

O concelleiro do BNG en Caldas de Reis Manuel Fariña tivo que ser evacuado este xoves ao Hospital Montecelo de Pontevedra despois de ser vítima unha agresión por parte dun empresario do municipio. A agresión chega despois de que o edil caldense denunciara verteduras ilegais de entullos nun monte de Saiar.

Segundo a información facilitada por fontes do BNG, o empresario presuntamente responsable das verteduras foino buscar á casa para ensinarlle a zona do monte na que se realizaron a agresión produciuse no propio monte sobre as 12.30 horas deste xoves.

Unha vez que Manuel Fariña constatou que a vertedura seguía, o outro home alporizouse, empezou unha discusión que foi subindo de ton e finalmente arreoulle unha puñada e tirouno ao chan.

Despois da agresión, o agredido alertou a unha ambulancia, que o trasladou ao Hospital Montecelo para ser atendido. Presenta danos nun nocello e feridas nas costas.

Ata Montecelo desprazouse o deputado do BNG e cabeza de lista desta agrupación ás eleccións autonómicas do 5 de abril Luís Bará, que lle trasladou o apoio da formación nacionalista no desempeño da súa función como concelleiro e na defensa do medio ambiente. Quere deixar clara a mensaxe de que ninguén amedentrará aos cargos nacionalistas no exercicio da súa función política.

Manuel Fariña tamén recibiu o apoio de Eva Vilaverde, membro da Executiva do BNG, que lle trasladou o apoio de toda a organización.

Manuel Fariña xa manifestou que, unha vez que reciba a alta médica acudirá á Garda Civil para presentar denuncia do sucedido.