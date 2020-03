Chega a Pontevedra a exposición "Punto e seguido. A vida despois do dano cerebral adquirido"

Exposición "Punto e seguido. A vida despois do dano cerebral adquirido" © FEGADACE

A exposición "Punto e seguido. A vida despois do dano cerebral adquirido" instálase por primeira vez na cidade de Pontevedra. Este proxecto, desenvolvido pola Federación Galega de Dano Cerebral (FEGADACE) e as súas asociacións no ano 2018, achega, a través dunha mostra de fotografías, o día a día das persoas con esta discapacidade.

É a primeira vez que esta colección pode visitarse na capital do Lérez desde a súa posta en marcha.

A partir de hoxe, e ata o 25 de marzo, a exposición estará aberta ao público na Sala de Exposicións do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia (Avenida de María Victoria Moreno, 43), en horario de luns a venres de 9 a 14 horas e de 18 a 21 horas, e tamén os sábados de 9 a 14 horas.

As fotografías que compoñen a mostra, obra do fotógrafo compostelán Aigi Boga, realizáronse nas cinco asociacións que forman parte da Federación. Nas imaxes amósase a súa vida cotiá, as actividades que realizan ou a súa convivencia, é dicir, a vida despois do "punto e seguido" tras un ictus, un traumatismo cranioencefálico, ou calquera outra das causas do dano cerebral adquirido.

Ademais, para acompañar a exposición, FEGADACE realizou unha serie de videos curtos que contan con diferentes testemuños de persoas con DCA, familiares e profesionais das entidades. Son un total de sete videos, cunha peza principal e seis máis pequenas, que crean un retrato da complexidade de secuelas que compoñen o dano cerebral: físicas, sensoriais, económicas, cognitivas, sociais, orgánicas, etc.