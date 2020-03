O Gremio de Mareantes continúa coa tradición e impón a medalla a Luis Cortés, xeneral xefe da Brilat

Imposición da medalla do Gremio de Mareantes ao xeneral-xefe da Brilat, Luis Cortés © PontevedraViva Imposición da medalla do Gremio de Mareantes ao xeneral-xefe da Brilat, Luis Cortés © PontevedraViva

Luis Cortés Delgado, xeneral-xefe da Brilat-Galicia VII, recibía este xoves 5 a medalla do Gremio de Mareantes e era nomeado membro de honra desta institución pontevedresa nun acto ao que asistiron diferentes integrantes do Gremio co presidente José Luis Arellano á cabeza. Ao acto tamén asistía o subdelegado de Defensa, o coronel Ángel de Miguel.

Cortés Delgado destacou a valía do gremio pontevedrés por ser o máis antigo de España, remontándose ao século XII e subliñou o traballo desenvolvido por esta entidade ao xestionar a riqueza que viña do mar, converténdose nun "modelo a seguir".

Tamén sinalou que grazas ao gremio se foi transformando á sociedade pontevedresa ao mesmo tempo que realizaba un importante labor social para os seus mariñeiros e pescadores durante todos estes anos.

"Me siento de corazón de este gremio", afirmou o máximo responsable da Brilat que indicou que compartía os valores desta institución. Sinalaba que o Gremio de Mareantes preserva os costumes e a historia, tras asinar no libro de honra.

José Luis Arellano, presidente do gremio, lembrou que xa era a cuarta vez que realizaba este nomeamento despois de impoñer a medalla aos xenerais Alonso Miranda, Cebrián Carbonell e Romero Losada.

No acto tamén recibiu un distintivo o tenente Francisco Javier Corrochano, pola colaboración que mantén co Gremio durante os últimos anos.