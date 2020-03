Profesionais sanitarios denuncian a "neglixente" actuación do Sergas ante o coronavirus

A administración sanitaria de Galicia está a actuar, segundo os sindicatos, de xeito "neglixente" ante a extensión da infección por coronavirus que, nas últimas horas, rexistrou os seus primeiros positivos na comunidade.

Catro dos sindicatos do distrito sanitario de Pontevedra, Prosagap, Co.Bas, TSP e CESM, denuncian que o Sergas está "ocultando información" e incumprindo a lexislación de prevención de riscos laborais.

Consideran que os responsables da sanidade galega non están actuando de maneira adecuada para garantir a protección dos traballadores e dos pacientes dos centros sanitarios, algo que aseguran denunciar "sen alarmismos" pero con "rotundidade e firmeza".

Os sindicatos, que afirman que o Sergas "nin tan sequera" reuniu aos comités de seguridade e saúde, engaden que o comportamento da administración provoca "desconfianza" nos profesionais que deben atender esa crise e recordan que eles son a "primeira liña" de contaminación e posibles transmisores e propagadores da enfermidade.

A este respecto, os profesionais sanitarios piden á poboación que utilicen as vías recomendadas polo Ministerio de Sanidade e a Consellería de Sanidade e, se está na casa e cree que ter o coronavirus, chame ao teléfono gratuíto 900400116.

Se vai a centros de carácter asistencial, o paciente debe advertir "canto antes" a súa posibilidade de contaxio e seguir as instrucións dos profesionais e recomendan ademais que se reduzan as visitas aos hospitais para "non contribuír á masificación".