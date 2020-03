Evacuado un home por inhalación de fume nun incendio iniciado nunha secadora

Incendio nun edificio de Rodríguez Seoane © PontevedraViva Incendio nun edificio de Rodríguez Seoane © PontevedraViva Vecinos da contorna © PontevedraViva

Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital na noite deste mércores despos de intoxicarse por inhalación de fume procedente dun pequeno incendio rexistrado nun edificio da rúa Rodríguez Seoane, na zona Leste da cidade.

O incendio rexistrouse sobre as 22.30 horas no número 8 da rúa e tivo a súa orixe nunha secadora de roupa ubicada na terraza cuberta dunha vivenda.

Segundo a información facilitada polos Bombeiros de Pontevedra, a persoa evacuada foi un varón que se atopaba na vivenda afectada e que, nun primeiro momento, intentou apagar o lume.

Na vivenda había neses momentos tamén unha muller e unha menor que non resultaron afectadas. Ata o lugar desprazáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que avaliaron na ambulancia todos os ocupantes, pero tan só se decidiu o traslado do varón.

Segundo a información do Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112, a raíz da alerta dun veciño, activouse un operativo no que participaron os bombeiros e equipos sanitarios debido aos síntomas de intoxicación por inhalación de fume que presentaban os ocupantes da vivenda.

Trasladáronse ata o lugar cinco efectivos dos Bombeiros de Pontevedra, todos os que estaban de garda, e dous vehículos; e tamén se mobilizaron axentes da Policía Local de Pontevedra.

Os bombeiros sufocaron o incendio rapidamente e finalmente tan só afectou á propia secadora, pero si que provocou unha grande cantidade de fume que se acumulou nas zonas comúns do edificio e foi necesario ventilar.

Non foi necesario evacuar ningún veciño do inmoble, pero moitos residentes baixaron por vontade propia á roa ante a alarma xerada. Tamén se concentrou nas inmediacións do edificio un elevado número de veciños de vivendas próximas.