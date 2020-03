O Pazo da Deputación acollerá un Simposio de Sanidade Vexetal en xuño

Eirugas de Cydalima © Estación Fitopatolóxica Areeiro - Deputación de Pontevedra

Queren crear conciencia sobre a importancia das plantas sas para lograr a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, ademais de compartir métodos para manter as plantas sas e ao mesmo tempo protexer ao medio ambiente. Con estas premisas, o Pazo da Deputación Provincial acollerá os días 9 e 10 de xuño un Simposio de Sanidade Vexetal. Esta cita débese á celebración do Ano Internacional da Sanidade Vexetal establecido por Nacións Unidas e na organización do evento participan a Estación Fitopatolóxica Areeiro, pertencente á Deputación, e o Consello Superior de Investigacións Científicas.

Os expertos entenden que ao previr a propagación e a introdución de pragas en novas zonas, tanto os gobernos como o sector agrícola e o alimentario poden aforrar miles de millóns de dólares e garantir o acceso a alimentos de calidade.

Desde a organización sinalan que a protección da saúde das plantas pode erradicar a fame, protexer o medio natural e impulsar o desenvolvemento económico. As plantas convertéronse no 80% dos alimentos e producen o 98% do osíxeno que se respira pero atópanse sempre ante a ameaza de pragas e enfermidades, que causan a desaparición dun 40% dos cultivos ao longo dun ano no mundo, provocando perdas de 200.000 millóns de euros. Alertan de que as viaxes e o comercio internacional triplicáronse na última década sendo tamén causa da propagación de enfermidades e pragas que afectan a plantas autóctonas.

Por este motivo entenden que as políticas e as medidas de promoción da Sanidade Vexetal deben ser fundamentais para alcanzar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Todos estes temas trataranse, a través de relatorios, no simposio, que contará tamén con talleres para escolares sobre sanidade vexetal e medio ambiente. Exhibiranse materiais da Misión Biolóxica de Galicia e da Estación Fitopatolóxica Areeiro con visitas guiadas.