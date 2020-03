O alumnado dos centros educativos protagonizarán actos do 8M en Bueu

Ana Isabel Otero Pastoriza, concelleira de Igualdade en Bueu, presentaba este martes a programación especial para o 8 de marzo con motivo do Día Internacional das Mulleres. Neste caso, indicou que o municipio outorga un papel destacable aos escolares dos centros educativos.

Por este motivo, como nos anteriores cursos, convocáronse dous concursos sobre a igualdade no traballo, no que se pretende sensibilizar o alumnado sobre a situación laboral das mulleres e a desigualdade de oportunidades que se atopan no ámbito do traballo.

O venres ás 11.00 horas desenvolverase un pleno pola igualdade no que participarán escolares e tamén o alcalde Félix Juncal e poderán preguntarlle sobre asuntos relacionados con esta temática.

Durante a noite, a partir das 21.00 horas, o Cineclub Bueu proxectará 'A bicicleta verde', da directora saudita, Haifaa Al Mansour. Será no Centro Social do Mar. Ademais, nese mesmo espazo ofrecerase a exposición 'Navegando libres. Mulleres para Pensarmos', realizada por alumnado do IES Politécnico de Vigo.

As actividades continuarán o luns 9 ás 12.00 horas cun acto no que se entregarán os agasallos ás persoas gañadoras do XIV Certame de Viñeta e Ilustración 'A igualdade no traballo' e do terceiro certame literario. O CEIP Montemogos de Beluso será o encargado de preparar a declaración conmemorativa destas datas.

O 13 de marzo, o Cineclub Bueu proxectará a película 'En deuda con todas' ás 21.00 horas no Centro Social do Mar e na xornada seguinte presentarase a obra de María López 'As fillas da Manola', na Sala Domínguez Búa.