Menos de 6 anos de prisión para Lui Volina, que recoñece ser narcotraficante e liderar un grupo criminal desde Caldas

Lui Volina, un cidadán macedonio residente en Caldas, sentaba este martes no banco dos acusados da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra xunto a un dos seus clientes, Eduardo R. Estévez. Ambos estaban acusados como autores dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas.

No caso de Lui Volina, a Fiscalía acusábao de ser tamén líder dun grupo criminal. As penas que se solicitaban inicialmente polo Ministerio Fiscal era de 11 anos para Volina e de 9 para Estévez.

Os acusados formaban parte dunha trama criminal que foi sometida a xuízo e que terminou cunha sentencia na que seis persoas de diferentes nacionalidades foron condenadas pola Audiencia Provincial de Pontevedra en febreiro de 2017. Naquel entón, Lui Volina e Eduardo Estévez non se personaron na vista oral e se atopaban en busca e captura.

Volina estivo relacionado durante a última década co tráfico de heroína e este martes recoñecía os feitos que lle imputa a Fiscalía de provisión e comercialización de substancias estupefacientes, heroína e cocaína, durante 2012 e 2013 cando lideraba a agrupación criminal que foi detida cando trasladaba seis quilos de heroína para a súa venda en Vilagarcía de Arousa.

Os avogados das defensas e o representante fiscal Pablo Varela chegaban a un acordo cunha importante rebaixa das penas solicitadas inicialmente. Os acusados beneficiáronse ao recoñecer os feitos e polas dilacións indebidas da causa. Desta forma, Lui Volina aceptaba unha condena de cinco anos e seis meses de prisión por un delito contra a saúde pública e cinco meses por pertenza a grupo criminal mentres que Eduardo R. Estévez era condenado a un ano e seis meses de prisión por tráfico de drogas.

Víctor Bouzas, avogado do cidadán macedonio, solicitou a substitución da pena pola expulsión do territorio nacional mentres que o avogado de Eduardo R. Estévez pedía ao tribunal a suspensión ordinaria xa que os antecedentes son cancelables. Ambas as solicitudes resolveranse na execución da sentenza