O arcebispo emérito de Sevilla será o pregoeiro da Semana Santa pontevedresa

Recentemente terminado o entroido, comezan os preparativos para a Semana Santa. A xunta coordinadora de Pontevedra confirmou este luns o arcebispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, será o pregoeiro desta festividade relixiosa.

A lectura do pregón, acto co que comezarán os eventos previos á Semana Santa, será o martes 10 de marzo, ás oito da tarde, no salón de actos do colexio Calasancio.

Carlos Amigo, de 86 anos, foi o representante eclesiástico en Tánxer antes de que en 1982 fora nomeado arcebispo metropolitano de Sevilla, cargo que ostentou durante 27 anos.

Entre outros logros, foi quen oficiou, en marzo de 1995, a voda entre a Infanta Elena e Jaime de Marichalar e instou desde a súa posición a que as confrarías da Semana Santa sevillana acabasen coa discriminación da muller.

Os actos previos da Semana Santa, ademais do pregón, incluirán o sábado 28 de marzo, tamén ás 20.00 horas, celebrarase a misa da xunta coordinadora, que lembrará a todos os falecidos da xunta e das confrarías pontevedresas.