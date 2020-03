Loito en Pontevedra para despedir a Ravachol (e o Entroido) ata o ano que vén

A pesar da ameaza de choiva, o Entroido de Pontevedra puido despedirse ao grande. Fíxoo, como é habitual, despedindo entre as lapas ao seu personaxe máis entrañable, o loro Ravachol, que ardeu en plena Praza da Ferrería entre as bágoas e o pesar do cortexo fúnebre que, de rigoroso loito, acompañouno nas súas últimas horas.

Poucos na cidade resistíronse a presentar os seus respectos a Ravachol, que foi velado durante toda a tarde na Praza da Verdura, onde os seus restos mortais -incluída unha vestimenta que evocaba á reforma da ponte do Burgo e as súas polémicas varandas- recibiron un innumerable número de visitas.

No medio destas mostras de tristeza, un cortexo fúnebre coas comparsas Amoriños de Bora, Os Canecos, Os Paparrulos, Os Solfamidas, Os 100 Tolos, Os Miúdos, Las Flores del Carnaval, Vamos a Todo, Os da Caña e As Sonecas acompañaron ao finado ata o seu funeral.

A comitiva percorreu as rúas de San Román, A Ferrería, Antonio Odriozola, Soportais, Manuel Quiroga, Princesa, Isabel II, Real, Sarmiento e Pasantería.

Tras a procesión, deuse lectura a unha elexía polo falecido e procedeuse á interpretación dun velorio tradicional por parte de Os de Algures, á recreación da danza da morte de Celme e á actuación da saeta Val do Lérez.

O paxaro foi incinerado entre berros de "Chorade. Chorade todos! Morreu Ravacholiño!", frase que resonou na Ferrería e cuxos ecos chegarán ata que en 2021 o Entroido volva reclamar a atención dos pontevedreses.