O Entroido da Lama desafía á choiva e enche de cor as rúas da vila

Desfile do Entroido 2020 na Lama © Concello de A Lama

A chuvia que caeu este sábado obrigou a acurtar o desfile do Entroido da Lama pero, en ningún caso, impediu que máis dun milleiro de persoas deran renda solta ás súas ganas de festa e animaran as rúas máis céntricas do municipio.

A organización tivo que dar por concluído o desfile cando mesmo faltaba aínda un grupo por saír, pero a pesar diso os concursantes nas dúas diferentes categorías completaron un percorrido duns dous quilómetros co público entregado e aplaudindo aos participantes.

No Entroido da Lama participaron este ano nove comparsas e os maiores premios, por este orde, foron para Os Canecos de Poio, Os Solfamidas de Campo Lameiro e os Amoriños de Bora.

Entre os grupos locais, os premios foron para A pandilla de Ponte Caldelas, Lembranzas da Lama e Onde vas, Paco? de Cerdedo-Cotobade; mentres que entre os grupos visitantes triunfaron As marchosas de Arcade e A semente de Salcedo.

La niña de comunión en toro mecánico e as propostas Labranza e Bob Esponja foron os gañadores na categoría de parella e individual e, dentro das agrupacións infantís, a mellor para o xurado foi Coidando o noso planeta, organizada pola ANPA da Lama.